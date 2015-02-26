Беларусь готова поставлять электроэнергию в Украину

Об этом сказал на пресс-конференции министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик, сообщает БЕЛТА.

"Мы готовы предложить украинской стороне поставлять электрическую энергию на их рынок", - сказал министр.

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Потупчика также добавил, что кроме Украины заинтересованность в закупках белорусской электроэнергии выразила также Польша.

"Очень большой интерес проявляют поляки. Сегодня решаем чисто технические задачи, которые позволят поставлять электроэнергию в Польшу", - уточнил глава булорусского ведомства.

Как сообщал УНИАН, Украина заключила контракт на перетоки электроэнергии с территории Российской Федерации, что позволило с 29 декабря осуществить поставки энергии объемом 1,4 ГВт для экономии угля отечественными ТЭС.