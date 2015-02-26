С апреля свет для украинцев подорожает на 50%, к марту 2017 года - на 250%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг, утвердила ранее озвученное решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в среднем на 19% с 1 апреля 2015 года и в 3,5 раза до марта 2017 года.

Согласно принятому решению, повышение пройдет в 5 этапов – начиная с 1 апреля 2015 года, в результате чего средняя стоимость 1 кВт\ч составит 1,23 грн против нынешнего уровня в 0,36 грн за кВт\ч.

В НКРЭКУ подчеркнули, что к марту 2017 года потребители электроэнергии будут разделены на две группы: с объемом потребления до 100 кВт\ч в месяц и с объемом потребления свыше 100 кВт\ч в месяц. Для первой группы потребителей стоимость электроэнергии в марте 2017 года составит 0,9 грн за кВт\ч. Для второй группы – 1,68 грн за кВт\ч.

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В то же время, в переходной период - с 2015 по 2017 год - потребителей разделят на три группы - с минимальным объемом потребления (до 100 кВт\ч в месяц), с объемом потребления от 100 кВт\ч до 600 кВт\ч и свыше 600 кВт\ч в месяц.

По решению комиссии, с 1 апреля 2015 года минимальный тариф на электроэнергию для населения увеличится на 19% - до 0,37 грн за кВт\ч. Этот минимальный тариф будет применяться к домохозяйствам с объемом потребления до 100 кВт\ч в месяц. Домохозяйства с объемом потребления от 100 до 600 кВт\ч в месяц будут платить 0,63 грн за кВт\ч. Таким образом, для них повышение составит 50%. Домохозяйства с объемом потребления свыше 600 кВт/ч в месяц с 1 апреля 2015 года будут платить 1,4 грн за кВт\ч. Для них повышение составит 5%.

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При этом члены НКРЭКУ уточнили, что повышенные тарифы на электроэнергию для населения применяются на 101 кВт\ч. «То есть все население Украины гарантированно будет получать 100 кВт\ч электроэнергии в месяц по минимальной цене», - подчеркнули в комиссии.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что общий экономический эффект от повышения тарифов на первом этапе – то есть, в апреле текущего года, составит 5,4 млрд грн без учета НДС. «В то же время для многодетных семей – в независимости от объемов их потребления – будет действовать минимальный тариф на электроэнергию», - сообщили в ведомстве.