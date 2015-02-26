Газпром согласился разделить поставки газа для Украины и оккупированного Донбасса

В российском «Газпроме» заявили, что готовы «вынести за скобки» поставки газа на оккупированный Донбасс и подать газ на указанные НАК «Нафтогаз Украины» точки входа, а предоплаты хватит до конца недели.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказал официальный представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов.

«Мы готовы на данный момент вывести за рамки нашего обсуждения поставки газа на Донбасс. Мы готовы поставить заявленные НАКом («Нафтогаз Украины» - УНИАН) объемы на указанные им точки входа, но при текущем уровне поставок предоплаты хватит только до конца недели», - сказал Куприянов.

«Если новые средства из Киева не поступят, продолжать поставку газа в Украину мы, естественно, не сможем. Поэтому главный вопрос, который надо решать сейчас «Нафтогазу», - искать деньги для новой предоплаты», - подчеркнул Куприянов и добавил, что «Газпром» будет действовать согласно контракту.

«Если деньги во время не поступят, газ поставляться не будет», - сказал Куприянов.

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Как сообщал УНИАН, Украина с середины июня 2014 года перестала получать российский газ из-за неопределенности условий поставки, цены топлива, а также механизма оплаты долгов за топливо. В результате достигнутых в конце октября договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина с 9 декабря возобновила импорт природного газа из России по цене 378 долл. за тысячу кубометров до конца 2014 года.

Достигнутые договоренности являются временными, и действуют до 31 марта 2015 года.

В то же время «Газпром» на протяжении последних дней ограничивает поставки «голубого топлива» в Украину. В связи с этим «Нафтогаз Украины» предупредил российского монополиста о невозможности дальнейшей предоплаты за газ без гарантий соблюдения им Брюссельского протокола.

Также «Нафтогаз» подчеркивал, что поставки «Газпромом» газа на оккупированные боевиками территории противоречат действующему контракту.

Как заявил руководитель компании Андрей Коболев, "Нафтогаз Украины" не будет оплачивать счета «Газпрома» за газ, который российская компания может поставить на оккупированные территории.