Брюссель пригласил Киев и Москву на газовые переговоры 2 марта

Вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчевич написал министрам энергетики Украины и России письма, в которых пригласил на газовые переговоры в Брюссель в понедельник, 2 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Брюсселе на брифинге сообщила пресс-секретарь Шефчевича Анна-Каиса Итконен (Anna-Kaisa Itkonen).

„Я могу подтвердить, что вице-президент Шефчевич направил письма России и Украине, приглашая российского и украинского министров энергетики на трехстороннюю встречу в Брюссель в понедельник, 2 марта. Сейчас мы ожидаем подтверждение от обеих сторон, смогут ли они принять участие. Цель этой трехсторонней встречи – обсудить вопрос безопасности поставки газа”, - сказала она.

Кроме того, Итконен подчеркнула, что Брюссель ожидает, что «обе стороны будут выполнять «зимний пакет» (договоренностей о поставках российского газа в Украину этой зимой - УНИАН).

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Как сообщал УНИАН, Украина с середины июня 2014 года не получает российский газ из-за неопределенности условий поставок, цены топлива, а также механизма оплаты долгов за топливо.

В результате достигнутых в конце октября договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина с 9 декабря в 2014 г. возобновила импорт газа из России по цене 378 долл. за тысячу кубометров до конца 2014 года. Достигнутые договоренности временные и действуют до 31 марта 2015 года.

В то же время, «Газпром» в течение последних дней ограничивает поставки газа в Украину. В связи с этим «Нафтогаз Украины» предупредил российского монополиста о невозможности дальнейшей предоплаты за газ без гарантий соблюдения им Брюссельского протокола.

Также «Нафтогаз» подчеркивал, что поставки «Газпромом» газа на оккупированные боевиками территории противоречат действующему контракту.

Как заявил глава компании Андрей Коболев, «Нафтогаз Украины не будет оплачивать счета «Газпрома» за газ, который российская компания может поставить на оккупированные территории.