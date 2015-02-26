Ночью электричество будет дешевле на 50%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг, установила 50-процентную скидку на тариф на электроэнергию в ночное время для домохозяйств, имеющих двухзонные счетчики.

Соответствующее решение было принято на заседании ведомства. Как отмечается, скидка будет действовать с 23.00 до 7.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня НКРЭКУ утвердила решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в среднем на 19% с 1 апреля 2015 года и в 3,5 раза до марта 2017 года.

Согласно принятому решению, повышение пройдет в 5 этапов – начиная с 1 апреля 2015 года, в результате чего средняя стоимость 1 кВт\ч составит 1,23 грн против нынешнего уровня в 0,36 грн за кВт\ч.