Ривненская АЭС подключила к сети энергоблок №1

«26 февраля 2015 года в 12:35 энергоблок №1 (ВВЭР-440) Ривненской АЭС подключен к энергосети после завершения капитального планово-предупредительного ремонта», - сообщает компания.

Согласно сообщению, вместо запланированных 72 суток ремонт выполнен за 65 дней.

В ходе ремонта выполнена перегрузка ядерного топлива, капитальный ремонт реактора, капитальный и текущий ремонты турбин ТГ-1 и ТГ-2, генераторов ТГ-1 и ТГ-2, а также текущие и капитальные ремонты парогенераторов, главных циркуляционных насосов, компенсатора объема.

Также сообщается, что выполнен ряд сверхрегламентных работ, направленных на повышение безопасности, в частности, модернизация программно-технического комплекса систем нормальной эксплуатации, модернизация программно-технического комплекса автоматического регулятора мощности.

В сообщении отмечается, что ключевыми факторами досрочного завершения ремонтной кампании энергоблока №1, которая началась 24 декабря 2014 года, стали повышение уровня культуры производства, качества проведения ремонтных работ, оптимизация сроков ремонта, детальное планирование и работа всего коллектива на общий результат.

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Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.