«Нафтогаз» готов участвовать в газовых переговорах в Брюсселе 2 марта

НАК «Нафтогаз Украины» готов принимать участие в газовых переговорах с Россией и Еврокомиссией в Брюсселе 2 марта, сообщает пресс-служба компании.

«Нафтогаз» подтверждает свою готовность участвовать в переговорах между представителями Украины, Российской Федерации и Европейской комиссии в Брюсселе в понедельник, 2 марта 2015 года», - отмечается в сообщении «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчевич написал министрам энергетики Украины и России письма, в которых пригласил на газовые переговоры в Брюссель 2 марта.

Брюссель ожидает, что «обе стороны будут выполнять «зимний пакет» договоренностей о поставках российского газа в Украину.

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Справка УНИАН. «Газпром» на протяжении последних дней ограничивает поставки «голубого топлива» в Украину. В связи с этим «Нафтогаз Украины» предупредил российского монополиста о невозможности дальнейшей предоплаты за газ без гарантий соблюдения им Брюссельского протокола.

Также «Нафтогаз» подчеркивал, что поставки «Газпромом» газа на оккупированные боевиками территории противоречат действующему контракту.

Как заявил руководитель компании Андрей Коболев, "Нафтогаз Украины" не будет оплачивать счета «Газпрома» за газ, который российская компания может поставить на оккупированные территории.