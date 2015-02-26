«Нафтогаз» хочет расширить целевое назначение китайского кредита в $3,6 млрд

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины совместно с руководством Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» предлагают Банку развития Китая расширить целевое назначение подписанного в 2012 году большого кредита объемом в 3,6 млрд долл. и направить средства, выделенные первоначально на проекты по замещению газа углем, на более широкий спектр энергетических проектов, говорится в сообщении «Нафтогаза», переданного УНИАН.

«Стороны продолжают переговоры о возможности замены проектов и частичного расширения целевого назначения кредитного соглашения с учетом нынешней ситуации в Украине», - говорится в сообщении.

В НАК «Нафтогаз» уточнили, что кредитные средства предлагают направить на строительство установок по производству синтез-газа из угля на базе Одесского припортового завода, на реконструкцию крупных государственных и коммунальных теплоэлектростанций с целью их перевода с газа на уголь в центральном, западном и южном регионах Украины, а также на реализацию государственных нефтегазовых проектов - строительство интерконнектора, обновление парка буровых станков компании «Укргазвыдобування» и модернизацию Шебелинского ГПЗ.

«Переговоры по изменению других условий соглашения или о подписании новых контрактов с другими институтами Китая сейчас не ведутся», - отметили в «Нафтогазе».

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в конце 2012 года подписала кредитное соглашение с Государственным банком развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) на сумму 3,656 млрд долларов для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем. В рамках программы предполагалось реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также по строительству заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.