Демчишин возглавит украинскую делегацию на газовых переговорах в Брюсселе

Украинская делегация примет участие в газовых переговорах с Россией и Еврокомиссией в Брюсселе 2 марта, а возглавлять ее будет министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Согласно сообщению, «Нафтогаз» подтверждает свою готовность участвовать в переговорах между представителями Украины, Российской Федерации и Европейской комиссии.

«Компания полностью поддерживает позицию Еврокомиссии относительно необходимости неукоснительного соблюдения всеми сторонами зимнего пакета, подписанного в Брюсселе, в частности, обязанности «Газпрома» поставлять предоплаченный газ только в согласованные пункты приема», - подчеркнули в «Нафтогазе».

Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчевич написал министрам энергетики Украины и России письма, в которых пригласил на газовые переговоры в Брюссель 2 марта.

Брюссель ожидает, что «обе стороны будут выполнять «зимний пакет» договоренностей о поставках российского газа в Украину.

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Справка УНИАН. «Газпром» на протяжении последних дней ограничивает поставки «голубого топлива» в Украину. В связи с этим «Нафтогаз Украины» предупредил российского монополиста о невозможности дальнейшей предоплаты за газ без гарантий соблюдения им Брюссельского протокола.

Также «Нафтогаз» подчеркивал, что поставки «Газпромом» газа на оккупированные боевиками территории противоречат действующему контракту.

Как заявил руководитель компании Андрей Коболев, "Нафтогаз Украины" не будет оплачивать счета «Газпрома» за газ, который российская компания может поставить на оккупированные территории.