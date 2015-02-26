В Bank of America прогнозируют нефть по $30 в ближайшие недели

Нефть сортов Brent и WTI может в ближайшие недели подешеветь до $30, так как нефтехранилища будут переполнены. Такой прогноз дал эксперт Bank of America, пишет РБК.

«Нас ожидает очень быстрое пополнение запасов (нефти- ред.) в ближайшие несколько недель», – заявил CNBC глава управления исследований биржевых товаров Bank of America Франсиско Бланш. Он отметил, что ежедневное превышение предложения нефти над спросом на нее составляет примерно 1,4 млн барр./день.

Бланш подчеркнул, что если в нефтехранилищах закончится место, то цены отреагируют на это более бурно, чтобы уравновесить спрос и предложение.

По его словам, «именно этого мы ожидаем в ближайшие недели».

Эксперт ссылается на данные Американского института нефти, которые показали, что запасы нефти в США выросли за неделю до 20 февраля на 8,9 млн барр. выше прогноза и составили 437 млн барр. По оценке Бланша, запасы в плавучих нефтехранилищах на конец второй квартала могут составить от 50 до 100 млн барр. по сравнению со 110 млн барр. в апреле 2009 года во время финансового кризиса.

Читайте такжеМинфин РФ оценивает потери бюджета от дешевой нефти в $180 млрд ежегодно

Аналитик по нефтепереработке IHS Energy Insight Премасиш Дас рассказал CNBC на прошлой неделе, что в США коммерческие нефтехранилища заполнены уже на 80%. Он считает, что во втором квартале перенасыщение рынка сохранится и это приведет к дальнейшему накоплению запасов. Дас также обратил внимание на то, что во втором квартале азиатские НПЗ закроются на ежегодное техобслуживание.

Озабоченность переполнением нефтехранилищ выразили CNBC и другие эксперты. Стратегический аналитик биржевых товаров в Citigroup Иван Шапаковский полагает, что в течение двух месяцев материковые нефтехранилища будут полностью заполнены и в распоряжении останутся только плавучие нефтехранилища и танкеры.

Аналитик ресурсов в Intelligent Investor Гаурав Содхи рассказал CNBC, что в стоимость аренды плавучих нефтехранилищ и танкеров за последние 18 месяцев выросла в два раза. По его мнению, это означает, что нефть все больше начинают запасать таким способом. Содхи отметил, что на танкере можно хранить от 1 до 2 млн барр. нефти.

В качестве дополнительного фактора снижения спроса на нефть CNBC отмечает забастовку рабочих НПЗ в США, которые поставляют на американский рынок примерно 20% нефтепродуктов. Телеканал со ссылкой на сообщения СМИ упоминает, что на текущую неделю не намечено переговоров, которые могли бы положить конец забастовке.

В последние недели звучали прогнозы о снижение цены нефти до $20/барр. В начале февраля в заявлении Citibank говорилось, что нефтяной рынок может достичь дна примерно в конце первого – начале второго кварталов текущего года. К этому времени цена барреля нефти марки WTI может упасть «значительно ниже $40» и некоторое время держаться в районе $20, полагают банкиры.

О возможности кратковременного падения стоимости нефти до $20 предупреждал на прошлой неделе бывший министр финансов РФ, глава Фонда по поддержке гражданских инициатив Алексей Кудрин. В четверг, 26 февраля, стоимость Brent на торгах ICE превышала $62/барр., а WTI в Нью-Йорке достигала максимума в $51,19/барр.