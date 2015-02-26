В ЕС заявили, что Украина и Россия подтвердили свое участие в газовых переговорах

Украина и Россия подтвердили проведение трехсторонней встречи по газу 2 марта в Брюсселе. Об этом ТАСС сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК).

"Трехсторонняя встреча состоится в Брюсселе в понедельник, 2 марта. Оба министра энергетики подтвердили свое присутствие", - сказал он.

Как сообщил европейский источник, в переговорах в Брюсселе приглашены принять участие не только министры энергетики, но также глава "Газпрома" Алексей Миллер и руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Еврокомиссия выступает за раздельное обсуждение вопросов о снабжении газом Донбасса и газовых поставках на остальную территорию Украины. Главным приоритетом должно стать соблюдение обязательств Россией и Украиной по поставкам и транзиту газа в Европу", - отметил дипломат.

Напомним, ранее «Нафтогаз» подтвердил свою готовность участвовать в переговорах между представителями Украины, Российской Федерации и Европейской комиссии. В компании сообщили, что возглавлять украинскую делегацию будет министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчевич написал министрам энергетики Украины и России письма, в которых пригласил на газовые переговоры в Брюссель 2 марта.

Брюссель ожидает, что «обе стороны будут выполнять «зимний пакет» договоренностей о поставках российского газа в Украину.

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Справка УНИАН. «Газпром» на протяжении последних дней ограничивает поставки «голубого топлива» в Украину. В связи с этим «Нафтогаз Украины» предупредил российского монополиста о невозможности дальнейшей предоплаты за газ без гарантий соблюдения им Брюссельского протокола.

Также «Нафтогаз» подчеркивал, что поставки «Газпромом» газа на оккупированные боевиками территории противоречат действующему контракту.

Как заявил руководитель компании Андрей Коболев, "Нафтогаз Украины" не будет оплачивать счета «Газпрома» за газ, который российская компания может поставить на оккупированные территории.