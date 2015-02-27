Цены на нефть в конце февраля могут удержаться выше $60

Цены на нефть растут за счет остановки добывающей платформы в Северном море, сообщает Рейтер.

К 9.15 мск фьючерсы на Brent подорожали на $0,75 до $60,80 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,73 до $48,90. За февраль Brent подорожала на 15 процентов и может завершить месяц максимальным ростом с мая 2009 года, а цены на WTI вырастут в феврале впервые за восемь месяцев.

Норвежская нефтяная компания Statoil остановила работу добывающей платформы Statfjord C в Северном море, обнаружив трещины в факельной башне. В прошлом году на месторождении Statfjord, где работают еще две платформы, было получено 81.000 баррелей нефтяного эквивалента.

В понедельник в Брюсселе пройдут переговоры между Евросоюзом, Украиной и Россией о поставках газа. Президент России Владимир Путин предупредил, что РФ может прекратить поставки в Украину и это вызовет перебои в снабжении Европы, но аналитики не придали этой угрозе большого значения.

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Число действующих буровых установок в Северной Дакоте, занимающей второе место в США по добыче нефти, к 26 февраля снизилось до 119 со 193 в прошлом году.

"Я считаю, что со временем добыча сократится, но это произойдет нескоро. Инвесторы пытаются учесть это в ценах", - сказал управляющий рисками Mitsubishi Corp в Токио Тони Нунан.

Ливия увеличила добычу нефти до 100.000 баррелей в сутки с 40.000 баррелей, но испанская Repsol не рассчитывает на возобновление добычи в стране в ближайшее время из соображений безопасности.