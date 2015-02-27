В России снова угрожают перекрыть Украине газ, несмотря на $15 млн предоплаты

Существует вероятность прекращения поставок газа в Украину до намеченной на 2 марта трехсторонней встречи в Брюсселе, если от украинской стороны не поступит предоплата за март.

Как пишет ТАСС, об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Есть такая вероятность, если не поступят средства, поскольку того предоплаченного объема газа, который сегодня есть, и с учетом объемов, которые поставляются в Украину - фактически до конца недели только... Если сейчас, в эти дни, поступит предоплата сегодня или до понедельника, соответственно будут поставляться и следующие объемы", - сказал Новак.

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По словам министра, предоплата за газ от Украины еще не поступила, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"По факту не поступила, но мы знаем, что, по информации Газпрома, украинская сторона $15 млн перечислила, но они еще не дошли до Газпрома", - сказал министр.