«Роснефть» получит деньги из фонда национального благосостояния

Минэкономразвития и Минэнерго одобрили часть заявки «Роснефти» на получение денег из фонда национального благосостояния (ФНБ) — на пять первоочередных проектов, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Три проекта добычные — «Роспан», Юрубчено-Тохомское и Русское месторождения, еще два — Ангарская нефтехимическая компания (АНХК) и судостроительный центр «Звезда».

Замминистра экономического развития Николай Подгузов подтвердил через пресс-службу: «При выработке списка учитывалось мнение компании». Доклад с обоснованием направлен в правительство, если этот подход будет одобрен, начнется углубленная проработка проектов с формированием их паспортов; после этого президент и правительство с учетом наличия свободных средств в ФНБ решат, сколько можно выделить денег, указывает Подгузов.

Минэнерго и представитель вице-премьера Аркадия Дворковича от комментариев отказались.

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На «Звезду» «Роснефти» нужно 89 млрд руб., но получит максимум 35,6 млрд (40% — лимит на софинансирование из фонда). При отборе этих приоритетных проектов предполагалось, что сумма, которая может быть направлена на их финансирование из ФНБ, — 300 млрд руб., и на средства ФНБ должно приходиться не более 40% стоимости проекта, указывает Подгузов.

Таким образом, «Роснефть» оценивает их в 750 млрд руб.

«Роснефть» уже полгода пытается получить деньги ФНБ, первая заявка была на 1,5 трлн руб. — без объяснения на что; чиновники подумали, что деньги могут пойти на выплату большого долга «Роснефти», и попросили список проектов.

«Роснефть» подала повторную заявку: сначала на четыре проекта, потом добавила восемь, потом — еще 16; теперь из ФНБ она просит 1,3 трлн руб.

До сих пор Минэнерго, получая проекты, почти все автоматически одобряло, пересылая в Минэкономразвития, которое говорило, что на все денег нет — нужно определить приоритеты.