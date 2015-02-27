Россия подтвердила участие в газовых переговорах

Об этом он сказал на Красноярском экономическом форуме, говорится в сообщении официального Twitter Минэнерго РФ.

"Только что Новак подтвердил участие российской стороны в трехсторонних переговорах по газу в формате Россия-Украина-ЕС 2 марта в Брюсселе", - говорится в сообщении Twitter.

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Как сообщал УНИАН, ранее вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчевич заявил, что Украина и Россия подтвердили проведение трехсторонней встречи по газу 2 марта в Брюсселе.