Нафтогаз перечислил $15 миллионов предоплаты Газпрому

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» перечислил 15 млн долл. предоплаты российскому «Газпрому» за поставки газа в марте 2015 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Да. Перечислили 15 млн долл. предоплаты», - сказали пресс-службе компании.

Как ранее сообщал УНИАН, «Газпром» на протяжении последних дней ограничивает поставки «голубого топлива» в Украину. В связи с этим «Нафтогаз Украины» предупредил российского монополиста о невозможности дальнейшей предоплаты за газ без гарантий соблюдения им Брюссельского протокола.

Также «Нафтогаз» подчеркивал, что поставки «Газпромом» газа на оккупированные боевиками территории противоречат действующему контракту.

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Как заявил руководитель компании Андрей Коболев, "Нафтогаз Украины" не будет оплачивать счета «Газпрома» за газ, который российская компания может поставить на оккупированные территории.

В связи со сложившейся ситуацией, вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович написал министрам энергетики Украины и России письма, в которых пригласил на газовые переговоры в Брюссель в понедельник, 2 марта.

И российская, и украинская сторона выразили готовность к участию в переговорах.