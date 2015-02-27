Американская Baker Hughes намерена сотрудничать с госкомпанией «Надра Украины»

Согласно сообщению, с соответствующей инициативой 24 февраля выступил директор компании Baker Hughes в Восточной Европе Лукаш Островски на встрече с председателем правления «Надра Украины» Ярославом Климовичем. В сообщении отмечается, что встречу инициировали представители Baker Hughes в связи с расширением своей деятельности на территории стран Восточной Европы.

Пресс-служба сообщает, что во время встречи представитель Baker Hughes сообщил, что компания готова совместно разработать планы возможного сотрудничества с украинскими добывающими предприятиями и внедрить новые технологии на разработку месторождений, бурение скважин, добычу и транспортировку нефти и газа.

В свою очередь глава «Надра Украины» заверил иностранных представителей, что данное предложение оперативно и по достоинству будет рассмотрено на государственном уровне. «Для нас приоритетной задачей остается развитие отечественного энергорынка, поэтому данное партнерство сможет способствовать выполнению этой задачи», - цитирует пресс-служба Климовича.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Американская Baker Hughes занимает ведущее место в сфере предоставления услуг добывающим компаниям мира, работающим в нефтегазовом секторе. Компания имеет производственные структуры на территории Германии и Румынии. Компания ведет активную деятельность по распространению своих технологий на территории восточно-европейских стран, и Украины в частности.