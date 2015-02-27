Компанию экс-министра Ставицкого лишили второй доли в Сахалинском месторождении

Высший хозяйственный суд Украины подтвердил законность возврата госкомпании «Надра Украины» второй доли в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), которая была отчуждена в пользу компании «Голден Деррик» (связанна с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким), говорится в сообщении госкомпании.

Согласно сообщению, 26 февраля 2015 года постановлением Высшего хозяйственного суда Украины оставлена без удовлетворения кассационная жалоба «Голден Деррик», а постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 17 декабря 2014 года и решение хозяйственного суда Киева от 5 ноября 2014 года оставлены без изменений.

«Таким образом, судом кассационной инстанции оставлены в силе принятые в пользу «Надра Украины» решения судов предыдущих инстанций… о расторжении договора купли-продажи доли в совместной деятельности на Сахалинском месторождении по второму судебному делу», - отмечается в сообщении.

В компании напоминают, что судебные решения, вступившие в законную силу, являются стратегически важными, поскольку дают возможность в дальнейшем обеспечить участие государства в лице «Надра Украины» в совместной деятельности на Сахалинском месторождении и получение прибыли.

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Как сообщал УНИАН, компания «Надра Украины» через суды вернула в свою собственность все долевые участия в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), которые в период 2010-2013 годов были неправомерно отчуждены в пользу компании «Голден Деррик».

У «Надра Украины» было три судебных дела по возврату государственных активов на этом месторождении. Два из них компания выиграла в декабре 2014 года, а третий – в январе этого года.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, в 2000 и 2003 годах НАК «Надра Украины» был заключен ряд договоров о совместной деятельности на Сахалинском месторождении. В 2012-2013 годах бывшее руководство НАК "Надра Украины" продало фирме «Голден Деррик» свои доли сразу по трем договорам. При этом по одному из договоров компания полностью не рассчиталась, что позволило разорвать его и вернуть активы государству.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объявлен в розыск в рамках расследования деятельности скандального бизнесмена, главы холдинга ВЕТЭК Сергея Курченко.

В 2007-2010 годах Ставицкий был председателем компании «Надра Украины», а затем два года – руководителем Государственной геологической службы.

21 марта 2014 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в помещениях Ставицкого, где нашли и изъяли 42 кг золота и драгоценностей, а также сотни тысяч долларов наличными. Драгоценности и деньги были упакованы и готовы к перевозке за пределы Украины.