Газпром подтвердил получение $15 млн предоплаты за газ "примерно на сутки"

В российском "Газпроме" подтвердили получение 15 млн долларов предоплаты от НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов.

«Сегодня в 09.20 «Газпром» получил платеж от НАК «Нафтогаз Украины» в размере 15 млн долл. При текущем уровне поставок этой предоплаты хватит еще примерно на одни сутки», - сказал Куприянов.

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Как сообщал УНИАН, государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» ранее заявил о перечислении 15 млн долл. предоплаты российскому «Газпрому» за поставки газа в марте 2015 года.