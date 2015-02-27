"Газпром" заявил, что выполнит сегодня все заявки «Нафтогаза»

В российском "Газпроме" заявили, что выполнят в сегодня, 27 февраля, все заявки Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по указанным им точкам входа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов.

«Суммарный объем поставки на Украину сегодня составит 68,9 млн кубометров, в том числе все заявки НАК «Нафтогаз Украины» по указанным им точкам входа будут выполнены», - сказал Куприянов.

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Как сообщал УНИАН, государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» перечислил 15 млн долл. предоплаты российскому «Газпрому» за поставки газа в марте 2015 года.