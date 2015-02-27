Россия может продать Китаю контроль над нефтяными и газовыми месторождениями
Россия предпочла бы доминирование или паритетную основу, но если Пекин попросит долю более половины, то Москва рассмотрит эту просьбу.
Москва готова рассмотреть возможность приобретения китайскими инвесторами более 50 процентов в стратегических нефтяных и газовых месторождениях и преодолела "психологический барьер" в партнерстве с Пекином, пишет Рейтер.
Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил в пятницу, что Россия предпочла бы доминирование или паритетную основу, но если Пекин попросит долю более половины, то Москва рассмотрит эту просьбу.
"Если будет запрос, мы его будем серьезно рассматривать. И я политических препятствий на данный момент не вижу", - сказал чиновник журналистам на Красноярском экономическом форуме.
Россия провозгласила расширение партнерства с Китаем приоритетом на фоне санкций, введенных Западом за аннексию Крыма и войну в Украине.
Китай заинтересован в российских энергоносителях, стремясь диверсифицировать источники их поставок для своей растущей экономики, второй по величине на планете.
"У нас с Китаем стратегическое партнерство, и сейчас решения (о сотрудничестве) принимаются намного быстрее, чем раньше, - добавил Дворкович. - Уже есть один газовый контракт, скоро будет подписан второй. Мы теперь Китай знаем лучше: понятны их мотивы, намерения. Раньше был психологический барьер. Сейчас его нет".
Вице-премьер дал понять, что партнерство не ограничивается энергетикой.
"Мы заинтересованы в максимальных инвестициях в новые отрасли. Китай - очевидный инвестор для нас. Мы заинтересованы во всех инвесторах, но китайские инвесторы сейчас работают быстрее", - сказал Дворкович.
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Другой высокопоставленный куратор экономики, первый вице-премьер Игорь Шувалов сказал в январе на форуме в Давосе, что Россия входит в более глубокий и затяжной кризис, чем в 2008-2009 годах, и ее ждет "жесткая посадка".
Страна, из которой в 2014 году утекло более $151 миллиарда, нуждается в инвестициях на фоне оттока капитала в результате санкций, украинского кризиса и удешевления нефти.
Москва предлагала Пекину широкий спектр проектов, от моста в аннексированный Крым до совместного освоения Луны. Китай говорил, что интересуется взаимовыгодным деловым партнерством.
Российские госинформагентства в 2014 году цитировали заместителя председателя КНР Ли Юаньчао, который сказал, что Россия и Китай могут создать на Дальнем Востоке единую экономическую зону и что "в России большая территория и мало народа, в Китае - наоборот".