Россия может продать Китаю контроль над нефтяными и газовыми месторождениями

Москва готова рассмотреть возможность приобретения китайскими инвесторами более 50 процентов в стратегических нефтяных и газовых месторождениях и преодолела "психологический барьер" в партнерстве с Пекином, пишет Рейтер.

Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил в пятницу, что Россия предпочла бы доминирование или паритетную основу, но если Пекин попросит долю более половины, то Москва рассмотрит эту просьбу.

"Если будет запрос, мы его будем серьезно рассматривать. И я политических препятствий на данный момент не вижу", - сказал чиновник журналистам на Красноярском экономическом форуме.

Россия провозгласила расширение партнерства с Китаем приоритетом на фоне санкций, введенных Западом за аннексию Крыма и войну в Украине.

Китай заинтересован в российских энергоносителях, стремясь диверсифицировать источники их поставок для своей растущей экономики, второй по величине на планете.

"У нас с Китаем стратегическое партнерство, и сейчас решения (о сотрудничестве) принимаются намного быстрее, чем раньше, - добавил Дворкович. - Уже есть один газовый контракт, скоро будет подписан второй. Мы теперь Китай знаем лучше: понятны их мотивы, намерения. Раньше был психологический барьер. Сейчас его нет".

Вице-премьер дал понять, что партнерство не ограничивается энергетикой.

"Мы заинтересованы в максимальных инвестициях в новые отрасли. Китай - очевидный инвестор для нас. Мы заинтересованы во всех инвесторах, но китайские инвесторы сейчас работают быстрее", - сказал Дворкович.

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Другой высокопоставленный куратор экономики, первый вице-премьер Игорь Шувалов сказал в январе на форуме в Давосе, что Россия входит в более глубокий и затяжной кризис, чем в 2008-2009 годах, и ее ждет "жесткая посадка".

Страна, из которой в 2014 году утекло более $151 миллиарда, нуждается в инвестициях на фоне оттока капитала в результате санкций, украинского кризиса и удешевления нефти.

Москва предлагала Пекину широкий спектр проектов, от моста в аннексированный Крым до совместного освоения Луны. Китай говорил, что интересуется взаимовыгодным деловым партнерством.

Российские госинформагентства в 2014 году цитировали заместителя председателя КНР Ли Юаньчао, который сказал, что Россия и Китай могут создать на Дальнем Востоке единую экономическую зону и что "в России большая территория и мало народа, в Китае - наоборот".