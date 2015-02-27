США готовятся к поставкам сжиженного газа в страны Балтии и Польшу

Американские поставщики сжиженного природного газа (СПГ) готовы помочь странам Балтии и Польше снизить зависимость от российского газа, передает Reuters.

На Азию приходится свыше 70 процентов мирового потребления СПГ, а Китай, Япония и Южная Корея - крупнейшие рынки сбыта и основные клиенты для поставщиков СПГ из США, Канады и Австралии.

Читайте также"Газпром" может потерять рынок Европы: российскому газу снова угрожает СПГ Но спотовые цены в Азии за последний год упали почти на 70 процентов вслед за мировыми ценами на нефть, и аналитики предполагают, что цены в Японии не будут расти, по крайней мере, до 2018 года.

Спрос на сжиженный газ снижается также в связи с замедлением экономического роста в регионе и ростом потребления ядерной энергии, угля и мазута в Японии и Южной Корее.

"Эйфория прошла, теперь наиболее интересные для нас клиенты - европейские компании", - сказал Вивек Чандра, генеральный директор компании Texas LNG, которая планирует запросить лицензию на экспорт 2 миллионов тонн СПГ в год и принять окончательное инвестиционное решение в будущем году.

Потребности трех стран Балтии и Польши незначительны по сравнению с огромным азиатским рынком: судя по пропускной способности терминалов по приему и переработке СПГ в Литве и Польше, они смогут получать 6-7 миллионов тонн в год. Но поскольку потребности в Азии до 2018 года полностью покрываются мощностями в Австралии и США в размере 100 миллионов тонн, у поставщиков не слишком большой выбор.

Читайте также«Нафтогаз» мешает России опробовать на Украине «приднестровский сценарий» "Страны Балтии - это хороший рынок для нас. Они очень хотят американский газ и имеют политическую волю для его приобретения", - сказал Чандра, отметив стремление этих стран меньше зависеть от российского газа.

По оценке аналитической фирмы Energy Aspects, в этом году спрос в Азии вырастет на 7 процентов - до 187 миллионов тонн, а в будущем году снизится на 2 процента. В Европе же спрос в 2016 году вырастет на две трети - до 61 миллиона тонн, прогнозируют аналитики фирмы. В январе и феврале в Европу пришло в два раза больше танкеров с СПГ, чем за этот же период прошлого года, а значит импорт может вырасти уже в этом году.