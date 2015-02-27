"Газ Украины" хочет забрать распределительные сети у облгазов Фирташа

Дочерняя компания Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» - «Газ Украины» намерена установить контроль над распределительными сетями областных газораспределяющих компаний, большая часть которых принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, сообщила в ходе пресс-конференции заместитель директора компании «Газ Украины» по вопросам работы с контрагентами Татьяна Бондарь.

«У нас есть большая надежда на то, что нам НАК «Нафтогаз» передаст в управление сети, чтобы мы стали оператором региональной газотранспортной системы», - сказала Бондарь.

Она добавила, что около 10 дней назад «Газ Украины» подал иск в Административный суд Киева к Кабинету министров с требованием отменить постановление №770 от 2012 года.

«Мы пытаемся отменить 770-е постановление от 2012 года, в котором абсолютно неправомерно облгазам были переданы в бесплатное оперативное управление сети, в которые облгазы не вложили ничего», - сказала Бондарь.

Кроме этого, начальник департамента по работе с контрагентами компании «Газ Украины» Виктория Тисногус сообщила, что дебиторская задолженность потребителей газа перед «компанией по состоянию на 1 января 2015 года составляет 10 млрд грн, из которых около 5 млрд грн - долги предприятий азотной химии холдинга Ostchem Group бизнесмена Дмитрия Фирташа.

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Справка УНИАН. Структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа, по данным СМИ, контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.

Компания "Газ Украины" была создана в 2007 году и занималась продажами природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго.

В июле 2012 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение реорганизовать «дочку» Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" компанию "Газ Украины" в публичное акционерное общество "Синтез-Газ Украины". Однако осенью 2014 года решение о реорганизации компании было отменено.