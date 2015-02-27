В «Запорожьеоблэнерго» могут ввести временную администрацию

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 5 марта рассмотрит вопрос о введении временной администрации в энергоснабжающую компанию «Запорожьеоблэнерго».

Соответствующий вопрос значится в повестке дня комиссии.

«Такое впервые в истории Украины, но если компании осуществляют системные и грубые нарушения, мы будем реагировать адекватно. Особенно после того, как пошли на поднятие тарифов на электроэнергию для населения», - написал на своей страничке в соцсети Facebook член НКРЭКУ Андрей Герус.

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Справка УНИАН. «Запорожьеоблэнерго» входит в четверку крупнейших энергоснабжающих компаний Украины и занимает второе место по объемам товарного отпуска электроэнергии потребителям.

«Запорожьеоблэнерго» осуществляет лицензионную деятельность на территории общей площадью 27 тыс. кв. км и обслуживает 787,1 тыс. потребителей. Общая протяженность электрических сетей компании составляет 40,954 тыс. км.

Уставный фонд «Запорожьеоблэнерго» составляет 44,8 млн грн. Фонд госимущества владеет 60,25% акций компании, Lex Perfecta Limited (Кипр) – 16,52%, Bikontia Enterprises Limited (Кипр) – 12,3%.