В Еврокомиссии назвали главную тему газовых переговоров Украина-ЕС-Россия

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня в Брюсселе представитель вице-президента Еврокомиссии по энергетическим вопросам Мароша Шефчовича Анна-Каиса Итконен.

По ее словам, переговоры начнутся во второй половине дня.

"Главная тема повестки дня - это выполнение зимнего пакета. Нам известно о важности ситуации, поэтому мы проводим эту встречу. Мы довольны видеть, что российская и украинская стороны приняли предложение приехать и встретиться. Комиссия ожидает, что обе стороны будут уважать зимний пакет, и поток газа в ЕС будет оставаться в норме", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Шефчович написал министрам энергетики Украины и России письма, в которых пригласил на газовые переговоры в Брюссель 2 марта.

Брюссель ожидает, что «обе стороны будут выполнять «зимний пакет» договоренностей о поставках газа.

Читайте такжеНафтогаз перечислил $15 миллионов предоплаты Газпрому

Справка УНИАН. «Газпром» в течение последних дней ограничивает поставки «голубого топлива» в Украину. В связи с этим «Нафтогаз Украины» предупредил российского монополиста о невозможности дальнейшей предоплаты за газ без гарантий соблюдения им Брюссельского протокола.

Также «Нафтогаз» отмечал, что поставки «Газпромом» газа на оккупированные боевиками территории противоречат действующему контракту.

Как заявил руководитель компании Андрей Коболев, "Нафтогаз Украины" не будет оплачивать счета «Газпрома» за газ, который российская компания может поставить на оккупированные территории.