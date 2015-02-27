"Нафтогаз" призывает "Газпром" строго соблюдать заявки на поставки предоплаченого газа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз ожидает получения заявленного объема оплаченного газа, не больше, ни меньше, через согласованные пункты приема газа. Непредсказуемость поставок со стороны Газпрома усложняет нашу работу с этим поставщиком», - отметила глава пресс-службы Нафтогаза Алена Осмоловская.

Нафтогаз в очередной раз обращает внимание на то, что с 22 февраля 2015 г. заявки компании не выполняются должным образом. В соответствии с п. 3.3 Приложении №33 от 30 октября 2014 г. к контракту от 19 января 2009 г. Нафтогаз подает заявку на суточный объем поставки предоплаченого газа, а Газпром обязан выполнить такую заявку в полном объеме. Согласно этого же пункта Нафтогаз самостоятельно определяет график и объем внесения предоплаты.

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«Нафтогаз также подчеркивает, что транспортировку объемов газа для европейских потребителей не зависит от состояния поставок газа со стороны Газпрома для Украины. Несмотря на то, что Газпром уже пятый день недопоставляет газ Нафтогазу, поставка транзитных объемов для ЕС осуществляется украинской стороной в полном объеме», - говорится в документе.