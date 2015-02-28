Еврокомиссия 2 марта обсудит нарушение Россией газовых соглашений с Украиной

Еврокомиссия в понедельник, 2 марта, рассмотрит вопрос нарушения "Газпромом" условий трехстороннего меморандума и сопутствующего контракта о поставках газа в Украину, подписанного представителями Евросоюза, России и Украины в октябре прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев перед заседанием правительства.

"В Брюсселе будут переговоры касательно дисциплины выполнения меморандума и контракта, подписанного 30 октября (2014 года - УНИАН). У нас есть четкое подтверждение, мы передали его Еврокомиссии, что "Газпром" нарушил свои обязательства, недопоставив газ украинским потребителям по графику, который предусмотрен контрактом", - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в «Нафтогазе» заявили, что «Газпром» не выполнил заявку «Нафтогаза» на поставку 22 февраля предварительно оплаченного газа, чем нарушил трехсторонние Брюссельские соглашения.

Читайте такжеВ Еврокомиссии назвали главную тему газовых переговоров Украина-ЕС-Россия«Вместо заказанных в рамках контракта 114 млн куб. м газа «Газпром» поставил всего 47 млн кубических метров. «Нафтогаз» считает данное невыполнение заявки нарушением как контракта на поставку газа между компаниями, так и трехстороннего юридически обязующего протокола, подписанного министром энергетики России Александром Новаком, еврокомиссаром по энергетике Гюнтером Эттингером и министром энергетики Украины Юрием Проданом 30 октября 2014 года в Брюсселе», - говорится в сообщении компании.

В «Нафтогазе» сообщили, что сообщение о нарушении контракта и Брюссельского трехстороннего протокола было направлено 23 февраля в Кабинет министров Украины, Еврокомиссию и в секретариат Энергетического содружества в рамках процедуры быстрого реагирования.