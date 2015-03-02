Статданные из Китая вызвали очередной обвал на рынке нефти

На мировых торгах в понедельник, 2 марта, цены на нефть снижаются на фоне статданных из Китая, передает Reuters.

Так, стоимость апрельского фьючерса на североморскую смесь нефти марки Brent уже упала на 0,57% - до 62,79 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,8% - до 49,36 доллара за баррель.

Читайте такжеНазваны страны, которые больше всего страдают от спада экономики РоссииНациональное бюро статистики Китая обнародовало данные по индексу деловой активности в области промроизводства страны. Февральский показатель составил 49,9 пункта, оказавшись лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения индекса до 49,7 пункта с показателя января в 49,8 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

В ходе торгов пятницы, 27 февраля, мировые цены на нефть увеличивались, а стоимость нефти марки Brent обновила максимум по стоимости в 2015 году, достигнув 62,77 доллара за баррель.

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