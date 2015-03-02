Украина, Россия и ЕС сегодня вновь соберутся для решения газовых споров

Представители Украины, России и Еврокомиссии спустя четыре месяца вновь соберутся в Брюсселе для обсуждения газового вопроса. Главой темой переговоров станет выполнение "зимнего пакета" газовых договоренностей.

Напомним, 23 февраля в «Нафтогазе» заявили, что «Газпром» не выполнил заявку «Нафтогаза» на поставку 22 февраля предварительно оплаченного газа, чем нарушил трехсторонние Брюссельские соглашения.

«Вместо заказанных в рамках контракта 114 млн куб. м газа «Газпром» поставил всего 47 млн кубических метров. «Нафтогаз» считает данное невыполнение заявки нарушением как контракта на поставку газа между компаниями, так и трехстороннего юридически обязующего протокола, подписанного министром энергетики России Александром Новаком, еврокомиссаром по энергетике Гюнтером Эттингером и министром энергетики Украины Юрием Проданом 30 октября 2014 года в Брюсселе», - говорится в сообщении компании.

В «Нафтогазе» сообщили, что сообщение о нарушении контракта и Брюссельского трехстороннего протокола было направлено 23 февраля в Кабинет министров Украины, Еврокомиссию и в секретариат Энергетического содружества в рамках процедуры быстрого реагирования.

Также «Нафтогаз» отмечал, что поставки «Газпромом» газа на оккупированные боевиками территории противоречат действующему контракту.

Как заявил руководитель компании Андрей Коболев, "Нафтогаз Украины" не будет оплачивать счета «Газпрома» за газ, который российская компания может поставить на оккупированные территории.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2014 года по результатам трехсторонних переговоров Украина-РФ-Еврокомиссия был подписан так называемый "зимний пакет" газовых документов.

В результате достигнутых договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина с 9 декабря возобновила импорт природного газа из России по цене 378 долл. за тысячу кубометров до конца 2014 года.

Достигнутые договоренности являются временными, и действуют до 31 марта 2015 года.