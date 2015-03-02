В России реанимировали идею продавать нефть на экспорт за рубли

Федеральная антимонопольная служба России предлагает вернуться к обсуждению идеи продажи части нефти и нефтепродуктов, направляемых на экспорт, за рубли, пишут "Ведомости".

По словам руководителя ведомства Игоря Артемьева, «сейчас вернулись к этой идее, потому что надо помочь рублю». Такая идея высказывалась несколько лет назад – и даже в послании президента тогда говорилось о необходимости развивать соответствующие механизмы, напомнил он. Правда, в то время рубль был чрезмерно укреплен.

Читайте такжеРоссийские производители из-за обострения кризиса начали экономить на качествеПродажа всего 10% сырья за рубли потребовала бы от покупателей приобретать российскую валюту эквивалентом порядка $15 млрд, что сопоставимо с интервенциями ЦБ, добавил Артемьев.

ФАС предлагает меры по стабилизации экономической ситуации в стране, объясняет начальник управления ФАС Дмитрий Махонин. Одна из них – организация в рамках биржевой торговли продаж нефти и нефтепродуктов на экспорт за рубли. 10% – это прогнозная величина, она может измениться, добавил он. Такая система продаж позволит сформировать международный финансовый центр в России и сделает прозрачнее ценообразование на нефть и нефтепродукты, ее можно организовать в течение полугода, считает Махонин.

$153,9 млрд – столько в 2014 г., по оценке ФСТ, принес экспорт 223,4 млн т нефти. $116 млрд – столько в 2014 г. принес экспорт 164 млн т нефтепродуктов.

«Вопрос валюты расчетов по экспортным операциям необходимо рассматривать в контексте перестройки механизмов ценообразования на российские энергоносители», – заявил «Ведомостям» через своего представителя президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников. По его словам, продажа нефти на экспорт через поставочные биржевые контракты даст возможность российским компаниям получить прямую оценку рынком справедливой стоимости нефти Urals и ESPO, хеджировать рыночные риски, а также использовать при организации расчетов различные валюты, в том числе рубль.

Вопрос продажи нефти и топлива за рубли прорабатывается с руководством правительства, профильными ведомствами и ЦБ, сказал в пятницу Артемьев.

Читайте такжеСША не исключают расширения санкций против РоссииПредставители Минэнерго, «Башнефти» от комментариев отказались. Представители ЦБ, «Роснефти», «Газпром нефти» и «Лукойла» не ответили на запросы.

Аналитик «Уралсиб кэпитал» Алексей Кокин считает, что такая схема закупок может создать сложности для покупателей. Действующие контракты – стандартные и хорошо отработанные. Среди покупателей российской нефти и нефтепродуктов – трейдеры Glencore, Trafigura (их представители от комментариев отказались), Vitol, Gunvor, венгерская нефтяная компания MOL (не ответили на запросы). Идею ФАС будет сложно воплотить, баланс спроса и предложения рубля это мало изменит, считает партнер Greenwich Capital Лев Сныков. Более действенная мера для поддержания рубля – введение ЦБ норматива продажи определенного объема выручки, считает Кокин.