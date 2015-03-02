Казахстан готовит запрет на импорт российских нефтепродуктов

Министерство энергетики Казахстана подготовило приказ министра «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов из России», согласно которому с марта месяца будет введен конвенциальный запрет сроком на 45 дней на импорт ГСМ из России, передает Kapital.kz.

Читайте такжеВласти Казахстана урезают расходы на госорганы и прогнозируют снижение роста ВВПЗапрет вводится «в целях обеспечения энергетической безопасности, связанной с возможностью остановки крупнейших нефтеперерабатывающих заводов из-за имеющегося профицита нефтепродуктов, завозимых из Российской Федерации». По данным Кapital.kz, запрет должен вступить в силу в первой декаде марта.

Министерство энергетики не сумело договориться со своими российскими коллегами об ограничении импорта в Казахстан российских нефтепродуктов и в результате решило прибегнуть к жесткому варианту решения проблемы.

Это - далеко не первый случай введения Казахстаном запрета на импорт российских нефтепродуктов. Подобные меры применялись в 2013 и 2014 году. Причем именно с такой же аргументацией. Так, в прошлом году в то время министр нефти и газа, а ныне первый вице-министр энергетики Узакбай Карабалин, комментируя вводимый запрет, заявлял, что «повторяется та же история, которая была в 2013 году, когда у нас запасы АИ-92 выросли почти до 400 тыс. тонн. Это привело к тому, что наши заводы стали останавливаться». По его мнению «это самый худший вариант по двум причинам. Первое: у нас из России завозится не беспредельное количество бензина. Оно обозначено индикативным планом, который мы друг с другом подписали. Это около девятисот с чем-то тысяч тонн бензина. Если мы, скажем, за первый-второй квартал вывезли всё из России, то третий-четвёртый квартал мы уже не будем иметь такого ресурса. Второе: если мы заводы останавливаем, то не получаем той доходности, которую должны были бы получить. Это сразу сказывается на поступлении в бюджет от заводов, на поступлении в местные бюджеты, и эти суммы исчисляются миллиардами тенге».

Читайте такжеКазахстан хочет в этом году расширить сотрудничество с Евросоюзом и вступить в ВТО«Складывается забавная ситуация, рационального объяснения которой нет, – сообщил на условиях анонимности топ-менеждер одной из крупнейших компаний трейдеров, работающих на казахстанском рынке. - В этом году необходимость введения запрета аргументируют девальвацией рубля. Но ведь в прошлом году девальвировался то как раз тенге, а в 2013 году ситуация с курсами была совершенна стабильна. Какого-то внятного, рационального объяснения, почему каждый год в феврале месяце на казахстанских заводах возникает «затоварка» ни ранее министерство нефти и газа, ни ныне министерство энергетики не дает, все время ссылаясь на какие-то внешние причины. То на валютный курс, то на цену нефти. Получается, прям, как по Жванецкому: «Если консервов нет - может в консерватории надо что-нибудь поменять», - заключил он.

Между тем, по мнению экспертов, вряд ли введенный запрет сразу окажет влияние на цены на бензин. Однако опыт 2013 и 2014 годов показывает, что запрет отнюдь не самая эффективная мера, поскольку и два года назад, и год назад он в результате приводил к дефициту на рынке ГСМ, и правительство было вынуждено его отменять и прибегать к экстренным мерам по спасению ситуации.