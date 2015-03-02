«Нафтогазу» могут разрешить отчуждать имущество госкомпаний за газовые долги

Соответствующая инициатива содержится в правительственном проекте закона, зарегистрированном в парламенте 28 февраля.

Согласно документу, исключение составляют предприятия, имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности государства, объекты жилищного фонда, образования, охраны здоровья, социально-культурного назначения.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках финансового оздоровления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» предлагает Верховной Раде разрешить принудительное взыскание долгов перед госхолдингом за потребленный газ, а также ввести технологические лимиты подачи газа для предприятий-должников, в том числе теплокоммунэнерго.

На 1 января 2015 года задолженность всех потребителей перед НАК «Нафтогаз Украины» составила 29,6 млрд грн, из которых долг промпредприятий превысил 11 млрд грн, а долг предприятий ТКЭ – 16 млрд грн.

Ранее Кабинет министров Украины представил изменения в государственный бюджет на 2015 год, которые предполагают снижение субсидий из бюджета в пользу «Нафтогаза Украины» с 31,5 до 29,7 млрд грн, или на 5,8%. Таким образом, снижен порог дефицита бюджета «Нафтогаза», который в 2014 году составил порядка 110 млрд грн.