Коболев надеется, что нарушение РФ договоренностей приведет к увеличению поставок газа из ЕС

Нарушение российским газовым монополистом компанией «Газпром» Брюссельских договоренностей о продаже газа НАК «Нафтогаз Украины» должно привести к увеличению поставок «голубого топлива» из ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза» со ссылкой на слова руководителя компании Андрея Коболева перед трехсторонней встречей в формате Украина – ЕС - РФ 2 марта в Брюсселе, на которой стороны планируют обсудить выполнение договорённостей о поставках российского газа на территорию Украины в зимний период, и в частности, нарушение соглашения российской компанией и формат дальнейшего взаимодействия сторон.

«В феврале соглашение было нарушено российской стороной. В феврале оплаченный нами газ был недопоставлен. Сделка продолжает нарушаться и в марте. Очевидно, что это нарушение должно привести к увеличению поставок в Украину из ЕС. Техническая возможность для существенного увеличения поставок есть уже сегодня — через интерконнектор между Украиной и Словакией», — цитирует пресс-служба слова главы «Нафтогаза».

Как отметили в «Нафтогазе», перед трехсторонней встречей планируется проведение консультаций в формате ЕК – Украина и ЕК – РФ.

В компании напомнили, что делегацию Еврокомиссии на переговорах возглавит вице-президент ЕК по вопросам энергетики Марош Шефчович. Украинскую сторону представят министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Со стороны РФ ожидается участие министра энергетики РФ Александра Новака и председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера.

Читайте также"Нафтогаз" призывает "Газпром" строго соблюдать заявки на поставки предоплаченого газа

Как ранее сообщал УНИАН, 23 февраля в «Нафтогазе» заявили, что «Газпром» не выполнил заявку «Нафтогаза» на поставку 22 февраля предварительно оплаченного газа, чем нарушил трехсторонние Брюссельские соглашения.

«Вместо заказанных в рамках контракта 114 млн куб. м газа «Газпром» поставил всего 47 млн кубических метров. «Нафтогаз» считает данное невыполнение заявки нарушением как контракта на поставку газа между компаниями, так и трехстороннего юридически обязующего протокола, подписанного министром энергетики России Александром Новаком, еврокомиссаром по энергетике Гюнтером Эттингером и министром энергетики Украины Юрием Проданом 30 октября 2014 года в Брюсселе», - говорится в сообщении компании.

В «Нафтогазе» сообщили, что сообщение о нарушении контракта и Брюссельского трехстороннего протокола было направлено 23 февраля в Кабинет министров Украины, Еврокомиссию и в секретариат Энергетического содружества в рамках процедуры быстрого реагирования.