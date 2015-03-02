Глава Газпрома Миллер не едет в Брюссель на переговоры

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, ранее принимавший участие в трехсторонних переговорах по газу в формате Россия-Украина-ЕС, в нынешних переговорах в Брюсселе не участвует, сообщают Вести Экономика со ссылкой на Минэнерго.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак уже прибыл в Брюссель, отмечает министерство.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин и вице-президент по вопросам энергетики Европейской комиссии Марош Шефчович намерены в понедельник провести отдельную встречу перед трехсторонними переговорами Украина-РФ-ЕС.

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По данным украинской стороны, "целью проведения трехсторонней встречи является обсуждение вопросов поставок российского газа в Украину".