«Турбоатом» изготовит оборудование для Южно-Украинской АЭС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, подписание контракта на изготовление и поставку конденсатора блочно-модульного исполнения для замены конденсатора турбины К-1000-60/1500 на энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС состоялось 27 февраля.

Во время подписания контракта президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский заявил, что этот договор является подтверждением перехода от обсуждения программы импортозамещения в атомной отрасли к ее предметной реализации.

«Нынешний контракт – является первым шагом в направлении расширения сотрудничества с «Турбоатомом». Мы надеемся, что это мощное предприятие примет активное участие в строительстве новых атомных энергоблоков, причем не только как один из лучших производителей оборудования турбинного острова, но и как потенциальный производитель корпусов для новых реакторов украинских АЭС», - подчеркнул Недашковский.

В свою очередь генеральный директор «Турбоатома» Виктор Субботин отметил, что подписание договора с «Энероатомом» является знаковым событием для предприятия.

«Сегодня мы подписываем конкретный договор на поставку сложного и высокотехнологичного оборудования для украинских АЭС. Это первый, но надеемся не последний договор на изготовление и поставку подобного оборудования. Уже сейчас у нас в работе новые титановые лопатки для турбин, отрабатываем технологию производства комплектующих для сухого хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. «Турбоатом» готов присоединиться к новым проектам в ядерно-энергетической отрасли, среди которых возможно и изготовление корпусов реакторов», - сказал Субботин.

Как сообщал УНИАН, августе 2014 года «Турбоатом» совместно с НАЭК «Энергоатом», ГП завод «Электротяжмаш» и ГП «Завод имени В. А. Малышева» договорились о реализации программы импортозамещения оборудования АЭС Украины.

«Турбоатом» выразил готовность обеспечить поставки турбинного оборудования для АЭС Украины.

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Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.