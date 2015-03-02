"Зеленый" тариф на электроэнергию снизили на 50-55%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тарифы на отпуск в сеть электроэнергии, которая производится на солнечных электростанциях, на 55%, сообщает пресс-служба комиссии.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 27 февраля.

Кроме того, тарифы для остальных видов "зеленой" генерации снижены на 50%.

По информации пресс-службы, НКРЭКУ приняла соответствующие решения, исходя из чрезвычайного положения в энергетике, которое было введено правительством.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля Кабинет министров Украины еще на месяц продлил действие чрезвычайных мер на рынке электроэнергии для обеспечения надежной и бесперебойной работы объединенной энергосистемы Украины.

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Справка УНИАН. Зелёный тариф — экономический механизм, предназначенный для привлечения инвестиций в технологии использования возобновляемых источников энергии. Его величина в Украине корректируется в зависимости от вида генерации и ввода мощностей в эксплуатацию.