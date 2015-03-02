В Еврокомиссии подтвердили, что на переговорах в Брюсселе будут говорить о выполнении «зимнего пакета»

В Европейской комиссии подчеркивают, что основная тема сегодняшних трехсторонних газовых переговоров между представителями Украины, РФ и ЕС в Брюсселе является выполнение сторонами так называемого «зимнего пакета» договоренностей о поставках российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Брюсселе перед началом переговоров сообщила пресс-секретарь вице-президента ЕК по энергетическим вопросам Мароша Шефчовича Анна-Каиса Итконен.

«Главный пункт нашей дискуссии - это выполнение «зимнего пакета», - сказала она.

Итконен не смогла ответить на вопрос о деталях относительно реальной ситуации в газовом споре Киева и Москвы.

«Прозвучало достаточно обвинений с обеих сторон, сегодня они будут здесь, мы будем обсуждать (вопрос) и искать решение с тем, чтобы «зимний пакет» был выполнен до конца марта (окончательный срок действия договоренностей), - объяснила Итконен.

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Как сообщал УНИАН, Украина с середины июня 2014 года не получала российский газ из-за неопределенности условий поставок, цены топлива, а также механизма оплаты долгов за топливо.

В результате достигнутых в конце октября договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина с 9 декабря возобновила импорт природного газа из России по цене 378 долларов за тысячу кубометров до конца 2014 года.

Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года.