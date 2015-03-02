«Энергоатом»: проверка американского ядерного топлива на ЮУАЭС прошла успешно

Инспекционная проверка топливных сборок ТВС-W компании Westinghouse, находящихся в опытной эксплуатации на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС, дала положительные результаты, которые позволят осуществить загрузку активной зоны ядерного реактора исключительно американским топливом, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

Согласно пресс-релизу компании, с 15 февраля по 1 марта на третьем энергоблоке Южно-Украинской атомной станции проходила ежегодная инспекция тепловыделяющих сборок компании Westinghouse (ТВС-W). Обследование топлива выполнялось при участии представителей компании-производителя, а также персонала «Атомремонтсервиса» и Южно-Украинской АЭС.

«В рамках данной работы проведена инспекция 6 ТВС-W, отобранных согласно рекомендациям Westinghouse и отработавших в активной зоне энергоблока №3 ЮУАЭС 3-4 топливные кампании. Измерения произведены в объеме программы инспекции, согласованной с Госатомрегулирования Украины. По предварительным данным можно сделать вывод об отсутствии замечаний к данным топливным сборкам», ‒ цитирует пресс-служба слова начальника отдела ядерной безопасности Южно-Украинской АЭС Алексея Арванинова.

«Инспекционная проверка ТВС-W, давшая положительные результаты, завершила перечень необходимых мероприятий и операций, которые должны предшествовать загрузке в активную зону энергоблока №3 ЮУАЭС перегрузочной партии, полностью состоящей из топливных сборок модифицированной конструкции (ТВС-WR) производства Westinghouse, - говорится в сообщении «Энергоатома».

В компании напомнили, что 42 свежие кассеты топлива Westinghouse поступили на атомную станцию в ноябре 2014 года и будут установлены на штатные места в соответствии с графиком загрузки в марте 2015 года.

«Состав очередной (двадцать пятой) топливной загрузки реактора энергоблока №3 ЮУАЭС согласован ГИЯРУ (Госатомрегулирования – УНИАН)», - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина в Брюсселе подписала контракт с американско-японской компанией Westinghouse об увеличении поставок ядерного топлива на АЭС.

Сотрудничество ГП НАЭК «Энергоатом» с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году.

Тепловыделяющие элементы ТВС-W американской компании Westinghouse используются на Южно-Украинской атомной электростанции. В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.

В сентябре 2014 года ГИЯРУ предоставило разрешение на загрузку нового модифицированного топлива ТВС-WR в энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС.

Справка УНИАН. В Украине действует 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками. Функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех атомных электростанций страны, возложены на госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое является крупнейшим производителем электроэнергии в Украине.