Представители Еврокомиссии и России обсудили выполнение газовых договоренностей

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович и министр энергетики России Александр Новак обсудили выполнение так называемого «газового зимнего пакета».

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом после двусторонней встречи, которая состоялась сегодня в Брюсселе накануне трехсторонних консультаций Украина-Россия-ЕС, сообщил журналистам сам Новак.

«Повестка дня встречи касалась выполнения «зимнего пакета». Сегодня исполнилось четыре месяца с момента подписания трехстороннего протокола, поэтому можно подвести определенные итоги. Также обсудили возможность принятия «летнего пакета», но детально будем обсуждать во время трехсторонних консультаций», - сказал он.

Новак отказался сообщать детали, подчеркнув, что об этом есть смысл говорить после трехсторонних консультаций.

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Как сообщал УНИАН, Украина с середины июня 2014 года не получала российский газ из-за неопределенности условий поставок, цены топлива, а также механизма оплаты долгов за топливо.

В результате достигнутых в конце октября договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина с 9 декабря возобновила импорт природного газа из России по цене 378 долл. за тысячу кубометров до конца 2014 года.

Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года.