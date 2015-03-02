Немецкая RWE продала свой нефтегазовый бизнес миллиардеру из России, несмотря на санкции

Немецкая электроэнергетическая компания RWE завершила продажу нефтегазового подразделения DEA российскому бизнесмену Михаилу Фридману, пишет Рейтер со ссылкой на информацию RWE.

Согласно условиям продажи, DEA оценена в 5,1 миллиарда евро, исходя из текущего валютного курса. В связи с колебаниями курсов цена поднялась с согласованных в середине января 5 миллиардов евро, сообщила RWE.

Первые сообщения о сделке появились год назад, но введенные затем санкции против России вызвали сомнения в ее осуществлении. RWE пришлось скорректировать планы, предусматривавшие закрытие сделки в 2014 году.

Министерство энергетики Великобритании в прошедшие выходные попыталось запретить часть сделки, связанную с продажей 12 нефтегазовых месторождений в Северном море, упомянув о возможных новых санкциях против России, но RWE проигнорировала эту попытку.

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Вырученные от продажи средства необходимы RWE, испытывающей неблагоприятное влияние низких оптовых цен на электроэнергию и стремительного развития возобновляемых видов энергии и имеющей задолженность в 31 миллиард евро, накопленную в последнее десятилетие.

"Продажа RWE DEA показывает, что мы продолжаем реализовывать наши планы даже в тяжелых условиях. Обе стороны договорились о выгодной сделке, и теперь RWE может полностью сосредоточить усилия на основном виде деятельности", - приводятся слова генерального директора RWE Петера Териума в совместном заявлении его компании и LetterOne Фридмана.

В заявлении Фридмана говорится, что его цель - "развивать и расширять DEA".