ВР повысила ставку рентной платы при добыче газа до 70%

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий закон (№2213) проголосовал 291 народный депутат из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

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Документ, предложенный Кабмином, предусматривает повышение ставки рентной платы до 70% с 20%, что позволит привлечь в бюджет в качестве дополнительных доходов порядка 9 млрд грн.

«Изменения в политике регулирования цен на природный газ, постепенная либерализация тарифов и обеспечение прямой бюджетной поддержки уязвимых слоев населения с одновременным уменьшением перекрестного субсидирования обуславливает необходимость привлечения в бюджет части прибыли газодобывающих компаний, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Предлагается увеличить ставку рентной платы с 20% до 70%. Это позволит привлечь в государственный бюджет дополнительные доходы в размере 9 млрд грн, которые будут направлены на прямую поддержку домохозяйств с низкими доходами, а также увеличит чистые доходы газодобывающих предприятий, которые будут использованы на дальнейшее развитие отрасли».