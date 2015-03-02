На зарплаты шахтерам обещают найти 150 млн гривень в ближайшее время

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в ближайшее время рассчитывает найти 150 млн грн для погашения долгов по заработной плате перед шахтерами государственных угольных предприятий.

Об этом на брифинге сказал первый заместитель главы Минэнергоугля Юрий Зюков, добавив, что погашение долгов было одним из главных требований шахтеров, которые сегодня, 2 марта, митинговали под зданием парламента и правительства.

«Мы должны в ближайшие дни получить порядка 150 млн грн, которые пойдут на выплату заработной платы», - сказал Зюков.

По его словам, зарплаты горняков госшахт за декабрь прошлого года профинансированы наполовину, при этом ежемесячный фонд оплаты труда составляет порядка 460 млн грн.

Зюков отметил, что задолженность по зарплате возникла из-за отсутствия поставок углей газовой группы на Углегорскую ТЭС, подъезды к которой с 27 января были разбиты или находились под постоянными обстрелами.

«За это время мы положили на склад порядка 500 тыс. тонн угля на 130 млн грн. Этих денег хватило бы с лихвой на выплату заработной платы», - сказал он.

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При этом Зюков сообщил, что в начале марта возобновились поставки угля на Углегорскую ТЭС, куда было отправлено 10 тыс. тонн топлива.

«Есть уверенность, что мы в течение 7-10 дней полностью выгрузим уголь, который на колесах, - 2 тыс. тонн. Дальше наши шахты на Донетчине и Луганщине будут поставлять уголь на Углегорскую ТЭС», - отметил замминистра.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля первый замглавы Минэнергоугля Юрий Зюков сообщил, что украинские государственные шахты не имеют возможности реализовывать добытые угли газовой марки из-за невозможности их отправки на государственную Углегорскую теплоэлектростанцию, железнодорожные пути к которой повреждены артобстрелами.

25 февраля Углегорская теплоэлектростанция остановила производство электроэнергии на угольных блоках из-за отсутствия топлива.