Бензин А-95 в конце февраля подорожал более чем на четверть

Потребительские цены на бензин марки А-95 в Украине по состоянию на 27 февраля составили в среднем 26,68 грн, увеличившись на 26,6% за третью декаду месяца.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен социальных товаров Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, средняя цена дизтоплива за указанный период также выросла на 26,6% - до 26,63 грн.

В региональном разрезе цены на бензин марки А-95 больше всего выросли в Запорожской и Черниговской областях, где средняя стоимость литра топлива составила 26,50 грн и 25,90 грн, увеличившись на 35,2% в обеих областях. Дороже всего литр бензина стоит в Луганской области – 28,23 грн, при этом за указанный период его цена выросла на 28,2%. В Киеве литр бензина стоит 26,21 грн, подорожав на 23,1% за третью декаду февраля.

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Стоимость дизтоплива больше всего выросла в Черниговской и Днепропетровской областях – до 26,66 грн и 26,74 грн за литр, увеличившись на 33,2% и 32,3% соответственно. Лидером по дороговизне дизтоплива оказалась Львовская область, где его средняя цена составила 27,85 грн/л. В столице литр дизельного топлива стоит 26,80 грн, подорожав на 25,5% в третьей декаде февраля.

Как сообщал УНИАН, потребительские цены на бензин марки А-95 в Украине по состоянию на 20 февраля 2015 года составляли в среднем 21,08 грн, дизтоплива – 21,04 грн.