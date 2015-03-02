Украина и РФ выносят за рамки "зимнего пакета" поставки газа в "ЛНР" и "ДНР" - Демчишин



Об этом в понедельник в Брюсселе по результатам трехсторонних газовых переговоров сообщил министр топлива и энергетики Украины Владимир Демчишин, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Одним из результатов этой встречи является договоренность, чтобы в рамках зимнего пакета эти объемы и платежи не рассматривать. Предоплата, которая осуществляется "Газпрому" "Нафтогазом", не будет использоваться в рамках расчетов за эти объемы", - заявил он.

По словам украинского министра, российская сторона настаивала на том, чтобы Киев взял на себя ответственность за поставки газа в зону АТО. "Мы убеждали в том, что НАК "Нафтогаз" делает все возможное со своей стороны. Есть определенные технические сложности - в результате проведения боевых действий некоторые трубопроводы повреждены", - подчеркнул министр.

Читайте такжеПредставители Еврокомиссии и России обсудили выполнение газовых договоренностей

Демчишин отметил, что украинская сторона не может подтвердить поставку газа "ЛНР" и "ДНР", "ведь у нас нет к этим газопроводам доступа, и заказы на эти объемы украинская сторона не делает". "Они говорят, что подтверждение на эти объемы дает Донецктрансгаз", - сообщил он.

По его словам, также и российская сторона не смогла подтвердить объемы газа, которые поставляются в "ЛНР" и "ДНР".