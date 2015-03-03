Украина и РФ договорились полностью выполнить "зимний газовый пакет". Транзит газа в ЕС остается надежным - заявление ЕК



До конца марта Киев будет закупать у "Газпрома" ежедневно до 114 млн кубических метров газа на основе предоплаты.

Соответствующее заявление Шевчович сделал в понедельник в Брюсселе по завершении трехсторонних газовых переговоров, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Я доволен тем, что нам удалось защитить полное выполнение зимнего пакета для обеспечения потребностей Украины. Я доволен, что поставки газа на рынок ЕС остается надежным", - сказано в заявлении.

Шевчович отметил, что стороны зимнего пакета подтвердили намерение имплементировать зимний пакет в полном объеме.

"В этом отношении были подчеркнуты следующие обязательства: "Нафтогаз" будет делать предоплату и заказывать у "Газпрома" достаточные объемы газа, чтобы гарантировать покрытие всех внутренних потребностей Украины в марте. "Нафтогаз" продолжает гарантировать непрерывные поставки газа в ЕС. "Газпром" доставит на ежедневной основе до 114 млн кубических метров на основе предоплаты и закажет необходимое количество газа на взаимно согласованных пунктах поставок", - детализируют в ЕК.

Вице-президент подтвердил, что стороны признали сложность вопроса поставок газа в отдельные части Донецкого и Луганского регионов с "законодательной, политической и технической точек зрения".

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"Этот вопрос будет обсужден позже. Стороны также отметили свое желание продолжить трехсторонние переговоры для согласования следующего газового пакета. На этой основе Европейская комиссия предложит повестку дня и пригласит стороны встретиться до конца марта 2015 года", - отмечается в заявлении.

В свою очередь Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что результаты сегодняшних переговоров могут "помочь навести мосты между различиями по поставкам газа между Украиной и Россией". "Эти усилия являются частью конкретной поддержки ЕС относительно выполнения Минских договоренностей", - подчеркнула она.