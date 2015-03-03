"Нафтогаз" оплатит только тот газ, который поступит через согласованные им пункты приема

Об этом говорится в пресс-релизе НАК, обнародованном по итогам проведенных в Брюсселе трехсторонних газовых переговоров.

"Стороны подтвердили, что для целей расчетов по зимнему пакету будут использоваться только те объемы газа, которые поставляются через пункты приема газа, согласованные с ЦДД ПАО "Укртрансгаз", - сказано в заявлении.

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Украина-ЕС-РФ в рамках встречи также оценили выполнение договоренностей о поставках российского газа для украинских потребителей в зимний период.

"Нафтогаз Украины" представил участникам доказательства нарушения условий "зимнего пакета" российской стороной. Также стороны обсудили ситуацию с газообеспечением оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - отметили в пресс-службе.