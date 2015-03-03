Украина и Россия обсудят "летний пакет" до 1 апреля - Демчишин



Об этом в понедельник в Брюсселе по результатам трехсторонних газовых переговоров сообщил министр топлива и энергетики Украины Владимир Демчишин, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Мы договорились о том, что мы поведем встречу до первого апреля под эгидой Европейской комиссии. Вице-президент Шевчович созовет дополнительную встречу по этому вопросу. Все согласились, что есть необходимость такой встречи, потому что на ней должны обсуждаться не только скидка, о которой говорит российская сторона, но и другие параметры и условия платежей, стоимость транзита, график платежей", - пояснил он.

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Демчишин уверен, что на одной из встреч, которые пройдут в течение следующих трех недель, может быть достигнуто решение".

"У украинской стороны нет критической необходимости заключать скорую договоренность, и "Газпром" это понимает. Сейчас достаточно сильные позиции, а объемы поставок из Европы достаточные, потому что резко сокращается потребление, потому что меняется ценовая политика, большое внимание уделяется энергоэффективности, меняется структура рынка. Поэтому потребление за последние два месяца упало на 15%-20%, мы ожидаем, что такой тренд будет продолжаться", - детализировал министр.

Отвечая на вопрос относительно того, что сокращением газа "Газпром" пытается "убить" реверсные поставки, глава ведомства высказал мнение, что это решение не является правильным. "На самом деле, они убивают своих потребителей, ограничивая поставки своим клиентам, они дают возможность им переключиться на других поставщиков", - считает Демчишин.