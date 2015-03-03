Цены на нефть растут после сильного падения в понедельник

Цены на нефть растут при поддержке азиатских фондовых рынков и за счет снижения числа действующих буровых установок в США.

К 9.21 мск фьючерсы на Brent подорожали на $1,05 до $60,59 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,45 до $50,04. В понедельник Brent подешевела почти на 5 процентов из-за рекордных запасов нефти в США.

"Цены на Brent пытаются расти за счет резкого снижения числа буровых установок в США", - говорится в отчете банка Morgan Stanley.

Число работающих буровых установок на прошлой неделе сократилось на 33.

"Исходя из количества установок для горизонтального и вертикального бурения на сланцевых месторождениях Permian, Eagle Ford, Bakken и Niobrara, добыча нефти в США к четвертому кварталу будет расти на 385.000 баррелей в сутки, то есть на 55.000 меньше, чем при числе установок на предыдущей неделе", - говорится в отчете Goldman Sachs.

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Тем не менее, пока добыча нефти как в США, так и на Ближнем Востоке остается высокой, превышая спрос и сдерживая рост цен.

"Добыча и экспорт в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке и других странах Ближнего Востока выше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в отчете Morgan Stanley.

Резкое падение цен на нефть с июня прошлого года выгодно азиатским импортерам, отмечают аналитики.

"Дешевая нефть - это благословение для Азии, падение цен на нефть очень выгодно для крупных азиатских импортеров", - говорится в ежеквартальном прогнозе банка ABN Amro.

По мнению аналитиков банка, дешевая нефть стимулирует экономический рост Индии, Гонконга, Сингапура и Таиланда, но рост экономики Китая продолжит замедляться.