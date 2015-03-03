Россия готовит новые запреты для иностранных компаний в энергетической сфере

В России после объявления курса на локализацию в нефтяном сервисе Минэнерго берется за сервис газотурбинный, пишут "Известия".

Читайте такжеСМИ: Россия хочет наложить санкции на Францию из-за "Мистралей"Министерство намерено запретить иностранным компаниям генерировать в зарубежных центрах мониторинга технического состояния информацию по работе и состоянию поставленных ими в Россию газовых турбинных установок (ГТУ). Сейчас мониторинг дает иностранным поставщикам — они контролируют российский рынок — возможность оперативно предлагать сервис операторам электростанций и получать технические данные для усовершенствования своих турбин.

Минэнерго обяжет производителей найти в России местные компании, готовые вести мониторинг — стратегически важная информация должна оставаться в стране, считают в министерстве. Как отмечают Минэнерго, первостепенная причина переноса мониторинга в Россию — это интерес к этим данным со стороны российских компаний.

Все нюансы этой инициативы прорабатывает межведомственная рабочая группа по вопросу разработки программы импортозамещения оборудования энергетического машиностроения в области газотурбинных технологий.

Читайте такжеРоссийские производители из-за обострения кризиса начали экономить на качествеПо данным Минэнерго, порядка 70% всех российских ГТУ, мониторинг которых ведется за пределами РФ, принадлежат немецкой Siemens (в Германии на заводах в Берлине и Мюльхайме, также заводы компании есть в Англии и США) и американской General Electric (информация уходит в США на завод в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, также информацию собирает инженерный центр в Орландо, штат Флорида), остальные 30% приходятся на такие фирмы, как французский концерн Alstom (заводы в США, Швейцарии и Франции), компания Solar Turbines из США («дочка» Caterpillar, завод в Сан-Диего), японские Mitsubishi Heavy Industries (собирает ГТУ в США) и Kawasaki Heavy Industries (заводы турбин в Японии и США), а также до мая 2014-го — британская Rolls-Royce до продажи энергетического бизнеса Siemens за €950 млн.

В основном, как пояснили «Известиям» представители Siemens, Alstom, GE, мониторинг за турбинами ведется их же специалистами на самих предприятиях — покупателях турбин или персоналом клиентов (зависит от контракта), центров удаленного мониторинга в России у компаний Siemens, Alstom и GE нет (есть сервисные центры), вся информация уходит в материнские страны. По словам редактора журнала «Газотурбинные технологии» Александра Смирнова, сервисные контракты (заключаются на срок от 1 до 22 лет) приносят производителям больше дохода, чем контракты на поставку ГТУ. Некоторые компании-производители даже обслуживают чужие ГТУ — к примеру, сервисом некоторых турбин производства GE занимается Alstom, говорят во французском концерне.

"Контракты, заключаемые при поставке и сервисе оборудования, так устроены, что компании-производители изначально получают конфиденциальные права на получение данных и ведение системы удаленного контроллинга по закрытым каналам, — поясняет Смирнов. — Такая практика сложилась за последние несколько лет, раньше такой системы не было".