Литва откажется продлевать долгосрочное соглашение с «Газпромом»

Литва, возможно, не станет продливать долгосрочное соглашение с «Газпромом» после окончания его действия в конце этого года, так как получила выход на мировой рынок сжиженного газа, передает "Коммерсант".

Читайте такжеСША готовятся к поставкам сжиженного газа в страны Балтии и Польшу«В прошлом, чтобы получать газ (от «Газпрома» — "Ъ"), нужно было зафиксировать цену и объемы. Ситуация изменилась, сейчас у нас рынок. Мы больше не чувствуем себя заложниками, обсуждая с «Газпромом» новое соглашение о поставках и цены», — заявил генеральный директор Lietuvos Energija Далюс Мисюнас.

Он подчеркнул, что «таким образом, объем закупок у «Газпрома» снижается более чем в два раза по сравнению с прошлым годом». «Принимая во внимание все обстоятельства, было бы рационально говорить о контракте на год или несколько лет... Мы не можем рисковать, подписывая долгосрочное соглашение с «Газпромом» по фиксированной цене», — сказал Мисюнас. Он добавил, что в будущем Литва сможет покупать газ у Латвии или Польши.

Читайте такжеThe Guardian: План ЕС по созданию энергетического союза выведет Путина на чистую водуСоединительный газопровод между Литвой и Польшей предположительно будет построен к концу 2019 года. Кроме того, в перспективе страны Балтии смогут покупать СПГ у американских поставщиков.